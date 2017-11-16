Игнатьев: подготовка к КМ по женской борьбе в Чебоксарах идёт в штатном режиме

15 ноября в офисе Федерации спортивной борьбы России состоялось заседание рабочей группы по подготовке к проведению Кубка мира по женской борьбе. В заседании приняли участие глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев, вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов, первый вице-президент ФСБР Омар Муртузалиев, курирующий женскую борьбу, а также представители министерства спорта России и Чувашской Республики и Федерации спортивной борьбы России. Соревнования пройдут в Чебоксарах 1-2 декабря.



«Подготовка к Кубку мира по женской борьбе в Чебоксарах идёт в штатном режиме, без суеты. Все вопросы решаются в рабочем порядке. Республика ждет гостей. Для нас большая честь проводить столь серьёзное масштабное международное спортивное мероприятие. Уверен, что Кубок мира пройдёт на самом высоком уровне и доставит много положительных эмоций зрителям и участникам соревнований и даст заряд энергии для дальнейшего движения вперёд», — цитирует Игнатьева официальный сайт ФСБР.