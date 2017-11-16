Пушков: главная цель ВАДА — борьба с Россией. Это аналог НАТО в области спорта

Глава комиссии по информполитике Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство.

«ВАДА пора перестать делать вид, будто оно борется с допингом, и признать: его главная цель — борьба с Россией. Аналог НАТО в области спорта», — написал Пушков в своём «твиттере».

В ноябре 2015 года Россия получила обвинения в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, работа московской антидопинговой лаборатории была приостановлена. Комитет ВАДА по соответствию рекомендовал не восстанавливать РУСАДА до полного выполнения «дорожной карты».