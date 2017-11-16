Игорь Казиков и Анита Цой примут участие в эстафете олимпийского огня Игр-2018

Заместитель генерального директора по спорту Олимпийского комитета России Игорь Казиков и заслуженная артистка РФ, официальный посол Дома болельщиков олимпийской команды России на Играх-2018 Анита Цой получили почётные грамоты из рук чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в РФ У Юн Гына как участники эстафеты олимпийского огня, сообщает официальный сайт ОКР.



«Мне уже доводилось участвовать в эстафетах олимпийского огня — я был факелоносцем летних Игр 1980 года в Москве и зимних Игр-2014 в Сочи. Это очень почётная миссия, спасибо за доверие! Хотел бы также отметить, что у нас установились хорошие контакты на уровне национальных олимпийских комитетов России и Кореи. Перед Олимпийскими играм в Сочи наши корейские коллеги не стали чинить препятствий в вопросе смены гражданства Виктору Ану, который в итоге принёс сборной России три золотые олимпийские медали в шорт-треке. В свою очередь, ОКР разрешил биатлонистам Тимофею Лапшину, Анне Булыгиной и Екатерине Аввакумовой выступить за корейскую сборную на Играх в Пхёнчхане», — сказал Казиков.



«Честно говоря, впервые стою у микрофона не для того, чтобы петь, а для того, чтобы говорить. Хотя говорить о прекрасном очень легко и приятно. Олимпийские игры 2018 года пройдут на территории, где до сих пор живут мои сестры и братья, тети и дяди, бабушки и дедушки. Поэтому для меня огромная честь представлять Россию на своей исторической родине и одновременно рассказывать гостям Олимпиады о стране, которую я очень люблю. Сейчас российский спорт переживает непростые времена, но я уверена, что общими усилиями мы добьёмся, чтобы наша сборная выступила на Играх в Пхёнчхане под национальным флагом», — заявила Цой.