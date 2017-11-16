Тягачёв: Родченкова за неправду нужно просто расстрелять, как сделал бы Сталин

Почётный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачёв в интервью радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство.



«Мы честны в этих отношениях. Приводили примеры по нашим чемпионам Легкову, Вылегжанину, Петухову, что у нас нарушений не было. А Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал.



Мы настолько сильная страна, и в области спорта мы показали всему миру наше великое значение, и наши великие победы, и развитие спорта. Всё это говорит о том, что мы правильные люди и на правильном пути. Если нас незаслуженно обижают, то нам такие Олимпийские игры и такое отношение не нужно. Мы на коленях стоять не будем. После решения МОК в декабре мы примем решение и на Олимпийском исполкоме, и примем решение в государственных органах, как нам быть в связи с той обстановкой, которая будет доложена в декабре», — сказал Тягачёв.

На заседании ВАДА в Сеуле принято решение не восстанавливать РУСАДА в правах