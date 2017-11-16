Фадзаев: на турнир по вольной борьбе «Аланы» приедут звёзды первой величины

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев рассказал о значимости для республики Северная Осетия — Алания турнира «Аланы», который пройдёт 18-19 ноября во Владикавказе.



«Хочется сказать коротко, но конкретно: Осетия соскучилась по таким турнирам, по соревнованиям такого уровня. Соскучилась по российским звёздам, по звёздам разных стран. Я даже не помню, когда здесь последний раз проходил чемпионат России. Когда здесь были столь крупные соревнования? Десятилетие прошло!

Здесь будет около 120 участников. Просят, чтобы допустили дополнительно, по сей день. Мы собрали совещание в ФСБР и приняли решение расширить количество участников. Признаюсь, по сей день звонки продолжаются. Уже завтра взвешивание, и каждый хочет выступить во Владикавказе. Ведь у нас не только турнир с солидным призовым фондом, приедет много звёзд мировой величины", — приводит слова Фадзаева официальный сайт ФСБР.