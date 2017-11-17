Хоркина: пусть для терапевтических больных делают другие Игры

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина рассказала о своём отношении к спортсменам, которые пользуются медицинскими исключениями.

«В Швейцарии есть одно-два медицинских учреждения, которые выдают справки спортсменам, чтобы они могли принимать определённые препараты из списка запрещённых. Одним в порядке заинтересованности выдают быстрее, а другим думают — дать или показания не очень. Я долго думала над тем, куда же определить этих терапевтических больных. Вроде бы не паралимпийцы — и руки, и ноги имеют, а вроде и больные. Ну пусть участвуют в альтернативных соревнованиях, пусть им делают другие Игры. А трансгендеры — это ещё хуже», — рассказала Хоркина в эфире телеканала «Россия 1».