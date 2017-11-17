Бадрудинов вошёл в состав сборной РФ по вольной борьбе на первенстве мира U23

С 21 по 26 ноября в Быдгоще (Польша) пройдёт первенство мира по спортивной борьбе среди спортсменов не старше 23 лет. По итогам чемпионата России и международного турнира памяти Шевалье Нусуева был сформирован состав сборной РФ по вольной борьбе на эти соревнования. Оставался лишь вопрос по участнику в весовой категории до 57 кг. Официальный сайт ФСБР сообщает, что в Польшу отправится Хасанхусейн Бадрудинов, проявивший себя на Кубке европейских наций — Кубке Алроса-2017 в Москве.



Вольная борьба. Первенство мира среди спортсменов до 23 лет. Состав сборной России

До 57 кг. Хасанхусейн Бадрудинов.

До 61 кг. Ислам Дудаев — призёр чемпионата России—2017.

До 65 кг. Начын Куулар — призёр чемпионата России—2017.

До 70 кг. Магома Дибиргаджиев — призёр чемпионата России—2017.

До 74 кг. Гаджи Набиев — призёр чемпионата России—2017.

До 86 кг. Алихан Жабраилов.

До 97 кг. Расул Магомедов — призёр чемпионата России—2017.

До 125 кг. Магомедамин Дибиров — победитель первенства Европы среди юниоров—2017.