Иранец Ростами выставил на аукцион золото ОИ, чтобы помочь жертвам землетрясения

12 ноября на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,3. По последним данным, погибли более 500 человек, а пострадавшими считаются более 8 тыс.

Ряд иранских спортсменов решили оказать помощь пострадавшим. В частности, олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Киануш Ростами в «Инстаграме» сообщил о решении выставить на аукцион золотую медаль Игр-2016 и направить все вырученные средства жертвам стихийного бедствия.

Аналогичный поступок совершила Сарех Джаванмарди, выигравшая золото в стрельбе на Паралимпиаде-2016, и обладатель серебра Игр-2004 борец Масуд Мостафа-Джокар.

Ростами также принимает участие в сборе вещей для пострадавших.

Фото доступно в «инстаграме» Ростами.

Бывший капитан сборной Ирана по футболу Али Даеи открыл специальный счёт для сбора средств пострадавшим, сообщает BBC.