Амлен и Чой победили на дистанции 1500 м на этапе КМ по шорт-треку в Сеуле

Канадец Шарль Амлен победил на дистанции 1500 метров на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Сеуле. Лучшим из россиян стал Денис Айрапетян, занявший 18-е место. Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала кореянка Мин Чжеон Чой, а россиянка Екатерина Константинова показала 23-й результат.

Шорт-трек. Кубок мира. Четвёртый этап. Сеул, Южная Корея



Мужчины. 1500 м

1. Шарль Амлен (Канада).

2. Дае Хеон Хван (Южная Корея).

3. Джей Челски (США)…

18. Денис Айрапетян (Россия)…

29. Александр Шульгинов (Россия)…

32. Павел Ситников (Россия).



Женщины. 1500 м

1. Мин Чжеон Чой (Южная Корея).

2. Сук Хи Шим (Южная Корея).

3. Ким Боутен (Канада)…

23. Екатерина Константинова (Россия).

Евгения Захарова (Россия) — дисквалифицирована

Екатерина Ефременкова (Россия) — получила жёлтую карточку.