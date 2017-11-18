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Амлен и Чой победили на дистанции 1500 м на этапе КМ по шорт-треку в Сеуле

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Канадец Шарль Амлен победил на дистанции 1500 метров на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Сеуле. Лучшим из россиян стал Денис Айрапетян, занявший 18-е место. Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала кореянка Мин Чжеон Чой, а россиянка Екатерина Константинова показала 23-й результат.

Шорт-трек. Кубок мира. Четвёртый этап. Сеул, Южная Корея

Мужчины. 1500 м
1. Шарль Амлен (Канада).
2. Дае Хеон Хван (Южная Корея).
3. Джей Челски (США)…
18. Денис Айрапетян (Россия)…
29. Александр Шульгинов (Россия)…
32. Павел Ситников (Россия).

Женщины. 1500 м
1. Мин Чжеон Чой (Южная Корея).
2. Сук Хи Шим (Южная Корея).
3. Ким Боутен (Канада)…
23. Екатерина Константинова (Россия).
Евгения Захарова (Россия) — дисквалифицирована
Екатерина Ефременкова (Россия) — получила жёлтую карточку.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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