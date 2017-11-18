Россияне стали вторыми на мемориале Караваева по греко-римской борьбе в Минске

Сборная России по греко-римской борьбе заняла второе место на мемориале олимпийского чемпиона Олега Караваева в Минске. В финале командного турнира россияне проиграли белорусам со счётом 3-5.



Греко-римская борьба. Мемориал Олега Караваева – 2017. Минск, Беларусь

Финал

Беларусь-1 — Россия — 5-3

До 59 кг. Максим Кажарский — Жамболат Локьяев — 2-0

До 66 кг. Сослан Дауров — Алексей Киянкин — 2-2, победа россиянина

До 71 кг. Антон Корабов — Гарик Гюлумян — 0-8

До 75 кг. Казбек Килов — Дмитрий Петайкин 3-1

До 80 кг. Радзик Кулиев — Адлан Акиев — 4-2

До 85 кг. Николай Стадуб — Сосруко Кодзоков — 3-2

До 98 кг. Александр Грабовик — Кантемир Магомедов — 1-2

До 130 кг. Иосиф Чугошвили — Алексей Гришин 2-1