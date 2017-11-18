Россияне стали вторыми на мемориале Караваева по греко-римской борьбе в Минске

Сборная России по греко-римской борьбе заняла второе место на мемориале олимпийского чемпиона Олега Караваева в Минске. В финале командного турнира россияне проиграли белорусам со счётом 3-5.
Греко-римская борьба. Мемориал Олега Караваева – 2017. Минск, Беларусь
Финал
Беларусь-1 — Россия — 5-3
До 59 кг. Максим Кажарский — Жамболат Локьяев — 2-0
До 66 кг. Сослан Дауров — Алексей Киянкин — 2-2, победа россиянина
До 71 кг. Антон Корабов — Гарик Гюлумян — 0-8
До 75 кг. Казбек Килов — Дмитрий Петайкин 3-1
До 80 кг. Радзик Кулиев — Адлан Акиев — 4-2
До 85 кг. Николай Стадуб — Сосруко Кодзоков — 3-2
До 98 кг. Александр Грабовик — Кантемир Магомедов — 1-2
До 130 кг. Иосиф Чугошвили — Алексей Гришин 2-1