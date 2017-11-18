Цибульский: решения в отношении российских спортсменов не всегда корректны

Глава Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский прокомментировал решения Международного олимпийского комитета и других организаций в отношении российских спортсменов.



«Мы очень переживаем за российскую команду не только потому, что они наши братья, но и потому, что мы переживаем за справедливость в целом. Решения, которые принимают в отношении российских спортсменов, на мой взгляд, не всегда корректны. Когда принимаешь какие-то решения, нужно смотреть в будущее — мы хотим развивать спорт либо развалить его в угоду каким-то интересам?..

Мы за чистый спорт. Не хотелось бы наблюдать это в биатлоне и в других видах спорта, но мы не знаем всей подноготной. Внутри нашей федерации мы боремся даже против намёков на допинг — в правовом поле и очень корректно", — приводит слова Цибульского ТАСС.