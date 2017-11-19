Гедуев выступит на клубном чемпионате мира в Иране в весе до 79 кг

Во Владикавказе проходит международный турнир по вольной борьбе «Аланы-2017». Среди участников турнира не оказалось серебряного призёра Олимпийских игр — 2016, неоднократного чемпиона Европы и призёра чемпионата мира Аниуара Гедуева.

«Аниуар Гедуев сегодня приехал во Владикавказ, но в качестве зрителя, а не участника. Дело в том, что он принял для себя решение в будущем сезоне бороться в весовой категории до 79 кг, соревнования в которой на турнире „Аланы-2017“ не проводятся. Но Аниуару нужен старт перед турниром памяти Ивана Ярыгина, и он отправится в Иран на клубный чемпионат мира, где проведёт несколько схваток. Там, к слову, уже будут проводиться соревнования в новом весе», — сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

Клубный чемпионат мира состоится 7-8 декабря.