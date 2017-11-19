Белоглазов: сейчас в лёгком весе у россиян нет приёмов, нечем бороться

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сергей Белоглазов прокомментировал итоги турнира «Аланы» в весе до 57 кг, где сильнейшим стал россиянин Азамат Тускаев.



«В наилегчайшей весовой категории лидера в сборной команде России на сегодняшний день нет, и любой мог стать победителем. Отсутствие медалей на Олимпиаде-2016 и последнем чемпионате мира заставляет задуматься: сборной команде нужно работать с резервом, ведь до Игр в Токио осталось меньше трёх лет. Я вижу в целом в этой категории слабый арсенал и однообразие: перевёл — накатил или не накатил. И всё. Возможно, я ревностно отношусь, потому что сам в этом весе боролся. Но если сравнивать этот вес с другими категориями — посмотрите, как борется Сослан Рамонов: у него и верх, и низ, и партер, и стойка, а в лёгком весе, на мой взгляд, всё однообразно. Думаю, в ближайшее время ребята подтянутся. А пока под нашу борьбу подстроились. В остатке: функционально наши ребята готовы хорошо, но приёмов нет — нечем бороться.



Тускаев уже не один год является одним из лидеров и в ближайшее время может стать железным первым номером в России. Но вот что дальше России — не могу сказать. Ему нужно быть разнообразнее, обретать уверенность», — приводит слова Белоглазова официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.