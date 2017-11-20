Гогшелидзе: я долгое время работал тренером, но изнутри что-то звало на ковёр

Чемпион мира — 2001, чемпион Европы — 2008, двукратный призёр Олимпийских игр грузинский борец Георгий Гогшелидзе, занявший пятое место на турнире «Аланы», рассказал о полученной в поединке с белорусом Александром Хуштыном травме и своём возвращении в спорт.

«Судя по всему, травма серьёзная. Во время схватки была такая боль… Но я не хотел быть снятым врачом со схватки, чтобы проиграть по времени, а не из-за снятия врачом. Да и сопернику не совсем приятно выигрывать, когда его оппонента снимают с поединка. Из-за этого и настаивал, чтобы схватка длилась все шесть минут.

Я долгое время работал в сборной Грузии тренером, работал с молодёжью. Но сейчас это в прошлом, у меня есть свой клуб, свои ребята, некоторые уже даже выступают во взрослой команде. Но меня изнутри что-то звало на ковёр. Постоянно внутри себя слышал это «давай-давай!».

Посмотрим, насколько серьёзна травма, однако я готовился на чемпионат Грузии. Были намерения даже на Европу в Дагестан отобраться, но теперь не всё от меня зависит.

Первый соперник — это я сам. Вообще, хотел бы поблагодарить зрителей и организаторов турнира. Всё на высшем уровне. А как приятно получить положительный заряд… Чувствуется, что в Осетии, да и в России меня помнят и любят», — цитирует Гогшелидзе официальный сайт ФСБР.