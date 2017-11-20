Курбаналиев: не планировал ехать на турнир «Аланы», но Тедееву я не мог отказать

Чемпион мира 2016 года российский борец Магомед Курбаналиев прокомментировал свою победу на турнире «Аланы» в весовой категории до 70 кг. В этой весовой категории также выступали олимпийский чемпион Сослан Рамонов, чемпион мира 2017 года итальянец Франк Чамизо.

«Когда такие соперники, задача может быть только одна — бороться до конца и победить. И не важно, выигрываешь ты или проигрываешь — нужно идти до конца. Очень сильно уважаю Заурбека Сидакова: от турнира к турниру он становится всё сильнее и сильнее, у него большие перспективы. Рад, что удалось не подвести близких и болельщиков.

Не планировал ехать на этот турнир, ведь на своём последнем старте в Иране я получил небольшую травму, и всё это время ушло на восстановление. Я качался и потихоньку входил только в форму. Тренировались вместе с Магомедрасулом Газимагомедовым, только-только начинали заходить на ковер. Когда мне позвонил главный тренер Дзамболат Тедеев и сказал приехать отбороться, я не мог ему отказать.

Вчера на взвешивании я видел, что Рамонов неважно себя чувствует, что у него вес упал. Сослан весил 70 с копейками, похудел. Было видно, что он не в порядке. Так что встретимся с Сосланом, когда будем в форме. Я видел его брата, он пожелал мне удачи. Желаю Рамонову скорее выздороветь и возобновить тренировки с полной отдачей.

С весом у меня нет проблем, вешу — 73 кг. У меня на этот цикл есть свои планы, которые пока не буду оглашать. Но 2018 год я проведу в весе до 70 кг.

Ближайшие планы? Посмотрим, пока что закачаю травму — а там видно будет», — цитирует Курбаналиева официальный сайт ФСБР.