Чамизо: я ежедневно слышу русскую речь, и хочется её побольше понимать

Действующий чемпион мира в весе до 70 кг, итальянский борец Франк Чамизо рассказал, почему не вышел на поединок за третье место на турнире «Аланы», а также признался, что очень любит Дагестан.

«Турнир получился великолепным, и я хотел бы извиниться за то, что из-за полученной травмы колена не смог выйти на поединок за третье место. Во время полуфинала что-то пошло не так, я травмировался — и решил не усугублять.

Заурбек Сидаков — очень хороший борец, у нас получилась интересная схватка. Но я после чемпионата мира только-только возобновил тренировки, мало тренировался — и пока далёк от своей оптимальной формы. Буду рад видеть вас в Махачкале — и там, на чемпионате Европы, я постараюсь быть в оптимальных кондициях.

Пока в планах было переходить в вес до 74 кг в 2018 году. Хотя, может, уже на Европе попробовать? Давайте пока что оставим этот вопрос. Мой рабочий вес — 75 кг. Могу отбороться и там, и там. Посмотрим, может быть, преподнесу сюрприз.

Дагестан — мой дом. Люблю Дагестан, люблю дагестанцев, мой тренер из Дагестана. Хинкал — прекрасное блюдо, я его пробовал в гостях у Гайдара Гайдарова. Мне нравится дагестанская кухня, но больше всего выделю сырный суп, чуду и стейки. Мне нравится. Люди в Дагестане горячие, импульсивные — и мне это тоже нравится.

В принципе я уже многое понимаю, но русский язык — довольно сложный. Буду потихоньку учить, что делать, ведь я ежедневно слышу русскую речь, и хочется её побольше понимать. Я хорошо говорю на испанском и итальянском, неплохо говорю на английском. Кстати, мой тренер регулярно меня обучает новым словам на русском языке», — цитирует Чамизо официальный сайт ФСБР.