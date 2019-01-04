Комиссия спортсменов МОК призвала ВАДА к решительным действиям против России

Комиссия спортсменов МОК выступила с заявлением в отношении пропуска РУСАДА срока предоставления данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Как члены комиссии спортсменов МОК, мы крайне разочарованы и обеспокоены тем фактом, что РУСАДА пропустила срок 31 декабря 2018 года, чтобы передать данные Московской лаборатории ВАДА.

Ранее мы поддержали временное восстановление РУСАДА по трём основным причинам: российские спортсмены получили возможность тестироваться более регулярно и эффективно, в случае пропуска установленного срока, в отношении России должны быть введены более строгие санкции в соответствии с новым кодексом ВАДА, временное восстановление РУСАДА с оговорёнными сроками обеспечивало чёткий процесс урегулирования ситуации, длящейся с 2015 года.

Ожидаем, что комитет по соответствию ВАДА на своём заседании 14 и 15 января 2019 года вынесет соответствующие рекомендации исполкому организации в свете своего решения от сентября 2018 года. Эти рекомендации должны привести к решительным мерам и действиям», — приводит заявление комиссии спортсменов МОК официальный сайт МОК.