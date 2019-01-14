Дальмайер выступит на этапе в Рупольдинге, Шемпп не выйдет на старт

Сборная Германии по биатлону объявила состав на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия), сообщает Sport 1. В женской команде в соревнованиях примет участие двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер, пропустившая предыдущий этап в Оберхофе, чтобы набрать форму. В мужской сборной из-за спада формы не выступит Симон Шемпп.
Состав сборной Германии на пятый этап Кубка мира
Женщины: Лаура Дальмайер, Денизе Херманн, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Каролин Хорхлер, Франциска Пройс.
Мужчины: Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Роман Рес.
Пятый этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия) пройдёт с 16 по 20 января. В программе соревнований спринтерские гонки, эстафеты и масс-старт.