Дальмайер выступит на этапе в Рупольдинге, Шемпп не выйдет на старт

Сборная Германии по биатлону объявила состав на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия), сообщает Sport 1. В женской команде в соревнованиях примет участие двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер, пропустившая предыдущий этап в Оберхофе, чтобы набрать форму. В мужской сборной из-за спада формы не выступит Симон Шемпп.

Состав сборной Германии на пятый этап Кубка мира

Женщины: Лаура Дальмайер, Денизе Херманн, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Каролин Хорхлер, Франциска Пройс.

Мужчины: Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Роман Рес.

Пятый этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия) пройдёт с 16 по 20 января. В программе соревнований спринтерские гонки, эстафеты и масс-старт.