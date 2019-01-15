IBU назвал дату и время проведения мужского спринта на этапе КМ в Рупольдинге

Международный союз биатлонистов утвердил новую дату проведения мужского спринта в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Гонка была запланирована на завтра, 16 января, но местные власти приняли решение не отменять чрезвычайное положение в районе Траунштайн из-за сильного снегопада, и старт был перенесён.

Гонка состоится 17 января, начало — в 13:00 мск, сообщается в «твиттере» IBU.

Накануне было принято решение отменить церемонию открытия этапа в Рупольдинге.

На 17 января также запланирована женская спринтерская гонка. 18 января должна состояться мужская эстафета, 19-го — женская. На 20 января запланированы мужской и женский масс-старты.

Лидерами общего зачёта Кубка мира являются норвежец Йоханнес Бё и итальянка Доротея Вирер.