Дериземля: в сборную Украины по биатлону не из кого выбирать

Призёр этапов Кубка мира, украинский биатлонист Андрей Дериземля, принявший решение завершить спортивную карьеру в начале 2015 года, оценил нынешний уровень мужской команды страны.

«Ярких выступлений нет давно. Некоторые подтянулись – Артём Прима и Дмитрий Пидручный стали ближе к элите, результаты более стабильные.

Эстафета в Оберхофе? Что это было? Надо говорить со спортсменами. Почему было три штрафных круга? Почему результат не улучшался по дистанции? Просто у нас не из кого выбирать, нет скамейки запасных. И тренеры, и федерация работают с теми, кто есть.

Эстафета же состоит из четырёх этапов, каждый из которых важен. Вот тренер рассчитывал на Тищенко, а у него даже не было возможности стартовать», — цитирует Дериземлю Tribuna.

В Кубке наций мужская сборная Украины занимает 10-е место. Сборная Украины в Оберхофе впервые с 2014 года была снята с эстафеты из-за отставания от лидера на круг.

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