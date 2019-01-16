ВАДА не будет публиковать рекомендации комитета по соответствию в деле РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство не будет публиковать рекомендации, которые вынес комитет по соответствию в отношении Российского антидопингового агентства. Организация представит только итоговое решение исполкома, сообщили телеканалу «360» в пресс-службе ВАДА.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января. Комитет по соответствию провёл заседание в Монреале 14-15 января.

«Мы планируем публиковать только итоговое решение исполкома ВАДА 22 января. Планируем, что работа в Москве завершится на этой неделе, но точнее пока сказать сложно», — сообщил представитель пресс-службы ВАДА.

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