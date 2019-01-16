В РУСАДА прокомментировали новость о вскрытии сосудов для допинг-проб руками

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала информацию о том, что 19-летний норвежский прыгун с шестом Сондре Гуттормсен смог руками открыть три сосуда для допинг-тестов, не повредив их.

«В настоящее время РУСАДА использует контейнеры для сбора допинг-проб, произведённые швейцарской компанией Berlinger специально для Олимпиады-2016. К этим контейнерам у нас никогда не было никаких претензий с точки зрения надёжности. Да, гипотетически при производстве любого, даже самого качественного товара, наверное, случается брак, хотя нам ещё ни разу не попадались дефектные контейнеры „Рио-2016“. Но спортсмен при прохождении процедуры допинг-контроля сам закрывает свои контейнеры с биосодержимым под чётким руководством инспектора допинг-контроля и сам проверяет, можно ли их открыть. Поэтому вариант, что эту бутылочку может случайно вскрыть кто-то другой, здесь не проходит.



Что касается видеоролика, где норвежский спортсмен открывает три контейнера, то я допускаю, что у него в руках были контейнеры из новой серии „Женева“, которая была запущена к Олимпиаде в Южной Корее. Наверное, многие помнят скандал вокруг этих контейнеров, разразившийся год назад, когда некоторые замороженные бутылочки оказалось возможно открыть. Тогда действительно был обнаружен дефект, когда при заморозке пластиковое горлышко контейнера сжималось, после чего запечатанную крышку можно было открутить. Мы в РУСАДА тоже делали эксперимент, и после заморозки нам удалось вскрыть контейнер из новой серии. Тогда ВАДА попросило перейти на предыдущую версию, и спустя непродолжительное время мы, как и все другие национальные антидопинговые агентства, отказались от „Женевы“. А пока пользовались контейнерами новой серии несколько дней, то дополнительно опечатывали их», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января.

ВАДА не будет публиковать рекомендации комитета по соответствию в деле РУСАДА