Тренер Кайшевой: обвинять Норицына не собираюсь, но с его словами я не согласен

Михаил Ткаченко, личный тренер российской биатлонистки Ульяны Кайшевой, рассказал о проблемах, которые испытывает его подопечная в нынешнем сезоне. Ранее старший тренер сборной России Виталий Норицын сказал, что у Кайшевой проблемы мотивационного характера.

«За глаза я никого критиковать не буду. Скажу так: летом были нормальные показатели. На мой взгляд, если летом что-то было не так, Ульяне нужно было самой тут же сказать об этом тренерам. А то у нас всегда так – сначала всё хорошо, а когда результата нет, начинаются взмахи крыльями. Это ведь тоже неправильно. Но я бы не стал ничего списывать на летнюю подготовку.

Мое мнениё – ей помешала вкатка в Контиолахти, где они бегали по колено в сыром снегу. Кайшева – девочка высокая, фактурная, она вязла в таком снегу, ей это совершенно не подходило. Эти условия совершенно выбили её из колеи. То, что она показала на этапах в Поклюке и Хохфильцене, совсем не её результат. И что будет дальше, пока непонятно, ведь Ульяна серьёзно переболела.



Летом плотно общаться с Норицыным не было необходимости. Она возникла, когда начались проблемы. Думаю, тренерский штаб сам не ожидал, что получится такая вкатка – у более лёгких всё в порядке, у тех, кто потяжелее, возникли сложности. Катя Юрлова готовилась отдельно и бежит сейчас очень неплохо.



Обвинять в чём-либо Норицына я не собираюсь. Но и с его словами о том, что у Кайшевой проблемы мотивационного характера, я тоже не согласен. Пусть он это мне скажет, а общаться через СМИ я не собираюсь. К тому же я не мог с ним связаться в последние пару дней. Посмотрим на состояние Ульяны после этапа в Арбере и решим, что делать дальше», – цитирует Ткаченко «Спорт-экспресс».

Пятый этап Кубка IBU пройдёт в Арбере (Германия) 17-20 января.

Норицын: вижу у Кайшевой проблемы мотивационного характера