Логинов: 70 очков перевеса — это мало, но не потому что за мной идёт Фуркад

Российский биатлонист Александр Логинов, занимающий второе место в общем зачёте Кубка мира, на 70 очков опережая француза Мартена Фуркада, признался, что считает этот перевес небольшим.

«Думаю, 70 очков — мало, но не потому что за мной идёт Фуркад. Просто впереди ещё немало гонок, ситуация не раз ещё может измениться», — цитирует Логинова «Р-Спорт».

Александр также рассказал, почему проявляет так мало эмоций после успешных выступлений. На этапе в Оберхофе он выиграл спринт, а также в составе сборной России победил в эстафете.

«Я уже говорил: то, что почти никогда не проявляю эмоций, вовсе не означает, что я как-то намеренно их сдерживаю. Просто я такой человек, всё внутри. А так рад был, конечно», — сказал Логинов.

Пятый этап Кубка мира стартует в Рупольдинге завтра, 17 января.