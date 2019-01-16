Первый тренер Кайшевой: откуда у Ульяны скорость будет с такой подготовкой?

Алексей Коротаев, первый тренер российской биатлонистки Ульяны Кайшевой, оценил трудности, которые испытывает бывшая подопечная в этом сезоне.

«Я общался с Ульяной перед Новым годом в Ижевске, и домой ко мне она приезжала в Можгу – вся больная была. Видимо, простыла, когда ездила визу делать в канадское посольство на этап в Кэнморе. Тогда простыли и Женя Павлова, и тренер Виталий Норицын. Не могу утверждать, что именно было с Ульяной, но в конце декабря она периодически болеет. У неё забиваются дыхательные пути. Так было всё время, что она со мной работала, и ничего не изменилось. Такая же картина и в прошлом сезоне была. Она даже перед юношескими Олимпийскими играми в Инсбруке болела.



Чтобы говорить более детально, нужно изучать все её спортивные дневники и тренерские планы и сравнивать с прошлыми годами. Могу сказать только одно: когда я спрашивал Ульяну о деталях подготовки, она сказала, что больше 50 процентов времени работала в первой и второй зонах. Откуда в таком случае у неё скорость будет? Первая и вторая зона — это не работа для спортсменки такого уровня. Но таково было осознанное решение тренерского штаба – работать именно так.

Нет ли ощущения, что все ресурсы она уже израсходовала? Совсем нет. Это исключительно вопрос подготовки к сезону. Но обсуждать работу своих коллег, не будучи полностью в процессе, я не собираюсь", — цитирует Коротаева «Спорт-экспресс».

Ране старший тренер женской сборной России Виталий Норицын предположил, что Кайшева испытывает проблемы мотивационного характера.

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