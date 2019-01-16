Нелин — о Логинове: невесело видеть на КМ парня, который был дисквалифицирован

Шведский биатлонист, олимпийский чемпион Йеспер Нелин прокомментировал ситуацию, связанную с россиянином Александром Логиновым. Российский биатлонист отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Несмотря на понесённое наказание, соперники неоднократно негативно высказывались о Логинове и призвали его извиниться.

«Я не знаком с Логиновым лично, поэтому мне сложно говорить про него. Разумеется, я против допинга, и не очень весело видеть, как парень, который был дисквалифицирован, сейчас выступает в Кубке мира. Но таковы правила, за это к нему сложно предъявлять претензии. Повторюсь, я не знаком с ним лично, может, Логинов изменился. Если он извинится за прошлое, я буду его уважать», — передаёт слова Нелина «Спорт-экспресс».