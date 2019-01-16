Логинов первым из россиян начнёт спринт в Рупольдинге

Определились стартовые номера биатлонистов в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Гонка пройдёт завтра, 17 января.

Первым из российских биатлонистов спринт начнёт Александр Логинов, он получил 26-й стартовый номер. 28-м гонку начнёт Дмитрий Малышко, а затем на дистанцию уйдёт Евгений Гараничев.



Матвей Елисеев получил 54-й стартовый номер, Максим Цветков — 84-й. Одним из последних спринт начнёт Семён Сучилов (102-й номер).

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё уйдет на дистанцию 51-м, француз Мартен Фуркад стартует 11-м.

Пятый этап Кубка мира в Рупольдинге должен был стартовать 16 января, но мужская спринтерская гонка была перенесена из-за сильного снегопада. Была отменена также церемония открытия соревнований.