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Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Другие / Биатлон

Сегодня, 17 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 16:30 мск.

Первой из россиянок в гонку отправится Евгения Павлова, получившая второй стартовый номер. Затем в борьбу вступят Екатерина Юрлова-Перхт (10-й), Светлана Миронова (44-й), Маргарита Васильева (55-й), Анастасия Морозова (79-й), Лариса Куклина (90-й).

Лидер общего зачёта итальянка Доротея Вирер стартует 19-й. Её соотечественница Лиза Виттоцци, занимающая второе место, отправится на дистанцию 13-й, а действующая обладательница Кубка мира финка Кайса Мякяряйнен — 22-й.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этих соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

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