Гаспарин объявила о возвращении в биатлон

Швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин сообщила о возвращении в спорт после рождения второго ребёнка. В октябре прошлого года у Гаспарин и российского лыжника Ильи Черноусова родилась дочь Киана.



Гаспарин выступит на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария).



«Возвращение! У меня были высокие амбиции, когда я была беременна, и спустя три месяца после родов я объявляю о том, что возвращаюсь на следующей неделе.



Я очень серьёзно отнеслась к этому вызову, усердно тренировалась и чувствую, что готова выступить на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде. С нетерпением жду гонок на домашней трассе и надеюсь на поддержку зрителей», – написала Гаспарин в своём «фейсбуке».



Этап Кубка IBU в Ленцерхайде пройдёт с 24 по 27 января.