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Юрлова-Перхт: если у Фуркада есть к Логинову вопросы, Саша готов на них ответить

Юрлова-Перхт: если у Фуркада есть к Логинову вопросы, Саша готов на них ответить
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала ситуацию с обвинениями в адрес Александра Логинова со стороны иностранных спортсменов. В частности, россиянина, отбывшего дисквалификацию за допинг, активно критикуют швед Себастиан Самуэльссон и француз Мартен Фуркад.

«Мне кажется абсолютно правильной в этом отношении позиция самого Саши: он не видит никакого смысла отвечать Мартену Фуркаду или Себастиану Самуэльссону через прессу или социальные медиа. Он правильно сказал: если Фуркаду или кому-то ещё это действительно нужно, мы можем решить этот вопрос в рамках того же IBU. Организовать пресс-конференцию, например, на которую он готов прийти с переводчиком и спросить напрямую у Фуркада, в чём тот видит проблему.

Если у Мартена есть к нему вопросы, Саша готов на них ответить. Но только в том случае, если эти вопросы будут заданы ему лично, глаза в глаза, а не донесены окольными путями, как это происходит сейчас. Сейчас же Логинов просто не намерен никак ни на какие высказывания реагировать. Я считаю, что это правильно. Начинать заочную перепалку – это просто глупость какая-то. Тем более когда на носу важные старты", — цитирует Юрлову-Перхт «РИА Новости».

Сегодня, 17 января, на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдут мужская и женская спринтерские гонки.

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