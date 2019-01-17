Павлова — о трассе в Рупольдинге: всё хорошо, как на асфальте, гладенько

Российская биатлонистка Евгения Павлова оценила трассу, на которой пройдёт спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия).



«Жёсткая лыжня. И снег такой липкий, что лыжи немного подлипают. Здесь опасных спусков нет, трасса жёсткая. Всё хорошо, как на асфальте, гладенько», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».



Гонка начнётся сегодня, 17 января, в 16:30 мск. Павлова получила второй стартовый номер. Затем в борьбу вступят Екатерина Юрлова-Перхт (10-й), Светлана Миронова (44-й), Маргарита Васильева (55-й), Анастасия Морозова (79-й), Лариса Куклина (90-й).

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этих соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.