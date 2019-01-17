Й. Бё: увидев, что все лидеры выбрали 1-ю стартовую группу, я сильно расстроился

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Бё-младший выиграл уже восьмую личную гонку в сезоне, повторив свой рекорд.



«Сервис подсказал, что приоритет в этой гонке будет у второй стартовой группы. Я согласился с ними. Потом увидел, что все лидеры выбрали первую стартовую группу, и сильно расстроился. Это была максимально честная гонка, так как условия для первых стартовых групп были абсолютно одинаковыми.

Когда я услышал, что уступаю брату четыре секунды, и учитывая, как он проходит последний круг, понимал, что будет плотная и тяжёлая борьба. По ходу гонки я вспоминал, что мы с братом уже были здесь вместе на пьедестале. Помню, как на последнем подъёме выигрывал у Тарьея девять секунд, а на финише только две. Сейчас на последнем подъёме я выигрывал шесть секунд и ждал, что у нас будет одинаковое время», — цитирует Бё сайт «Матч ТВ».

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 20 января.

Й. Бё: выиграю ещё разок и успокоюсь