Сорокина: Логинов — молодец, он всегда очень стабилен

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года, победительница этапа Кубка мира по биатлону Наталья Сорокина прокомментировала результат мужской спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, стал пятым.



«После феерии в Оберхофе не устаю восхищаться командой. Возможно, это выступление наложило свой отпечаток. Может быть, подход к стрельбе был не такой удобный. Нужно узнать у ребят, как они себя ощущают после гонки. Саша Логинов — молодец. Всегда очень стабилен. Другие ребята бежали не так здорово. Возможно, со смазкой были какие-то проблемы. Трасса в Рупольдинге очень тяжёлая. Здесь нужно быть отменно готовым физически. Думаю, что не все ребята у нас достаточно готовы физически. Надеюсь, что к чемпионату мира они будут в лучшей форме.

Хочется, чтобы все ребята себя проявили и в эстафетах, и в личных гонках. Чтобы, как обычно, на чемпионатах мира выбегали тёмные лошадки, молодые звёздочки. Я думаю, что стоит надеяться на тренеров, которые знают, в какой форме каждый наш спортсмен подходит к определённым стартам.

Выступление Йоханнеса Бё? Если спортсмен силён, то ему всё равно, из какой группы выходить на старт. Однако стоит помнить, что каждый год гонки проходят в одних и тех же местах. Сервисёры и тренеры запоминают, из какой группы лучше стартовать при данной погоде. Возможно, норвежский штаб сделал тактический ход, который сработал», — цитирует Сорокину сайт «Матч ТВ».

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 20 января.

Логинов: прошу прощения, а можно сегодня по гонке поговорить?