Чепиков: Логинов отбыл дисквалификацию, а извиняться или нет — его личное дело

Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал результат мужской спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Вторым стал его брат Тарьей, третьим — немец Бенедикт Долль.

«Йоханнес и Тарьей Бё вновь подтвердили свой класс, показали, что семейные ценности у них на первом месте, взяв золото и серебро. Александр Логинов порадовал нас, вошёл в топ-6, занял пятое место. Да, сам он говорит, что не всё получилось, но результат он показал очень достойный. Надеялись, что те, кто вновь получил шанс на Кубке мира, тоже себя проявят, но, к сожалению, у них не сложилось. Будем болеть за наших ребят в эстафете и в масс-старте», — цитирует Чепикова «Спорт-экспресс».

Чепиков также оценил призыв ряда иностранных спортсменов к Логинову публично извиниться за допинговое прошлое.



«В принципе Александр выполнил все требования, отбыл положенную дисквалификацию, извиняться или нет — уже его личное дело. На мой взгляд, не спортсмены должны определять, выступать Логинову на соревнованиях или нет, для этого существуют международные антидопинговые правила.



Если некоторые спортсмены хотят изменений — пусть вносят предложения, пусть тот же Самуэльссон выступит на комиссии ВАДА от лица спортсменов, но публично осуждать другого человека — неэтично, не по-мужски и не по-спортивному», — сказал Чепиков.

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