Виттоцци: счастлива второму месту, не думаю, что могла соревноваться с Кузьминой

Итальянская биатлонистка Лиза Витоцци прокомментировала результат спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Победителем гонки стала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина. Виттоцци заняла второе место, уступив Кузьминой 19,5 секунды. Третьей финишировала шведка Ханна Эберг. Все три биатлонистки избежали промахов.

«После победы в Оберхофе я думала о своём успехе вплоть до воскресенья. Потом постаралась стереть это из памяти и начать с чистого листа. Всегда стараюсь оставаться спокойной и не поддаваться эмоциям. Я очень счастлива второму месту, не думаю, что могла соревноваться с Кузьминой. Она быстрее меня на данный момент», — передаёт слова Виттоцци корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.