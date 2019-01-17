Морозова: ожидала, что вернут на Кубок мира, для этого и тренируюсь

Российская биатлонистка Анастасия Морозова прокомментировала результат спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Россиянка заняла 32-е место, победу одержала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина. Морозова призналась, что рассчитывала на возвращение в сборную.

«На днях у меня было состояние очень хорошее. Поэтому думала, что хорошо побегу спринт. Но в итоге получилось иначе. Сперва было хорошо, а потом пошёл спад. Возможно, были проблемы с мышцами.

Конечно, ожидала, что вернут на Кубок мира. Я ведь тренируюсь, чтобы вновь выступать на таком уровне. Ждала, что смогу снова показать себя. Не спорю, что Наталья Гербулова была лучше на Кубке IBU. Она заняла два первых места, по идее, должна была она приехать. Но тренерский штаб решил иначе.

Огромная ли разница между кубком IBU и Кубком мира? Да, практически все спортсмены здесь показывают высокую скорость. Все начинают быстро бежать с первого круга», — передаёт слова Морозовой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.