Глава IBU: я не контактировал с Драчёвым по поводу Логинова. Это слух

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин отверг информацию, что контактировал с президентом Союза биатлонистов России (СБР) Владимиром Драчёвым по ситуации с Александром Логиновым.



«Я не контактировал с Драчёвым. Это слух», — цитирует Далина «Матч ТВ».

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Драчёв вступал в контакт с главой IBU по вопросу негативных высказываний в адрес Логинова со стороны других спортсменов из-за допингового прошлого россиянина.

После победы Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад заявил, что россиянин не заслуживает его уважения. Швед Себастиан Самуэльссон и норвежец Йоханнес Бё призывали Логинова извиниться за использование допинга в прошлом.