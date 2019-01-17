Кузьмина: мне чужда политика, но у Шипулина другой характер

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина поделилась своим мнением о том, что её брат, Антон Шипулин, намерен баллотироваться в Госдуму РФ.



«Я всегда зарекалась, что никогда не пойду в политику. Мне это чуждо. Антон — мужчина, у него другой характер. Может быть, открылись какие-то перспективы.



То, о чём я не знаю, для него сейчас важно. Ему важно не потеряться после спорта, проявить другое «я», которое было немножко задавлено благодаря спорту. Когда мы, биатлонисты, находимся в спорте, у нас как будто шоры, как у лошади: мы идём одним направлением.



Думаю, Антон — такой человек, у которого много замечательных качеств. Сейчас пришло время раскрыть себя по полной программе. Главное, ему самому надо понять, что бояться нечего и надо пробовать всё», – цитирует Кузьмину сайт телеканала «Матч ТВ».

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