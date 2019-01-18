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Алябьев: пусть Логинов даже не думает извиняться перед иностранцами

Алябьев: пусть Логинов даже не думает извиняться перед иностранцами
Другие / Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев выразил мнение, что российский биатлонист Александр Логинов не должен извиняться за допинговое прошлое перед иностранными спортсменами.

«Пусть Логинов даже не думает извиняться перед кем-то – это исключено, кто они вообще такие? Он своё отработал, дисквалификацию прошёл с достоинством, парень и так всё переживает, какие ещё извинения? Пусть они нас уважают, а то привыкли топтать ногами.

Логинову нужно показывать всё только результатом, и он это может. Конечно, он переживает за всё это, тем более такую обстановку нехорошую нагнетают.

Международный союз биатлонистов должен сказать: «Ребята, хватит! Если человек отбыл дисквалификацию, зачем его провоцировать?». СБР в лице Драчёва должен заявить, что пора перестать пинать наших ребят.

Логинов в своё время предлагал собрать конференцию вместе с Фуркадом и Самуэльссоном и всё рассказать им, вот пусть соберутся и разберутся во всём, если им что-то непонятно. Но они же на это не пойдут, они только исподтишка треплются», – цитирует Алябьева ТАСС.

Логинов попросил прощения. Журналисты его поняли и простили
Но Фуркад и Самуэльссон могут не читать его слова — для них там ничего нет. Так что просто ждём очередную порцию нападок.
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