Алябьев: пусть Логинов даже не думает извиняться перед иностранцами

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев выразил мнение, что российский биатлонист Александр Логинов не должен извиняться за допинговое прошлое перед иностранными спортсменами.



«Пусть Логинов даже не думает извиняться перед кем-то – это исключено, кто они вообще такие? Он своё отработал, дисквалификацию прошёл с достоинством, парень и так всё переживает, какие ещё извинения? Пусть они нас уважают, а то привыкли топтать ногами.



Логинову нужно показывать всё только результатом, и он это может. Конечно, он переживает за всё это, тем более такую обстановку нехорошую нагнетают.



Международный союз биатлонистов должен сказать: «Ребята, хватит! Если человек отбыл дисквалификацию, зачем его провоцировать?». СБР в лице Драчёва должен заявить, что пора перестать пинать наших ребят.



Логинов в своё время предлагал собрать конференцию вместе с Фуркадом и Самуэльссоном и всё рассказать им, вот пусть соберутся и разберутся во всём, если им что-то непонятно. Но они же на это не пойдут, они только исподтишка треплются», – цитирует Алябьева ТАСС.

Логинов попросил прощения. Журналисты его поняли и простили Но Фуркад и Самуэльссон могут не читать его слова — для них там ничего нет. Так что просто ждём очередную порцию нападок.