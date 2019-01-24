Рёйселанд: муж говорит, что мои успехи связаны со сменой фамилии

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, занявшая третье место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия), поделилась эмоциями от попадания на пьедестал.

«Мне действительно удаются спринты в этом году. Даже с промахом я умудрилась попасть на подиум, это невероятно. Я просто иду вперёд шаг за шагом, не думаю, что я сделала что-то особенное. Мой муж говорит, что мои успехи случились исключительно потому, что я взяла его фамилию», — передаёт слова Рёйселанд корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Гонку выиграла чешка Маркета Давидова. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, уступившая победительнице менее двух секунд. Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, показавшая седьмой результат.