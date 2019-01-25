Бьонтегорд: на протяжении сезона страдал на стрельбе, но нашёл баланс

Норвежский биатлонист Эрлен Бьонтегорд, занявший второе место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, прокомментировал результат гонки.

«Моей целью было начать гонку спокойно и сохранить силы на последние два круга. На протяжении сезона я страдал на стрельбе, но сегодня я нашёл нужный баланс и отработал чисто. Конечно, я очень рад. Знал, что могу хорошо выступить на высоте, это придавало уверенности. Здорово, что я сумел сохранить место в команде», — передаёт слова Бьонтегорда корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Гонку выиграл другой норвежец — Йоханнес Бё. Третье место занял француз Антонен Гигонна. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, финишировавший с 21-м результатом.