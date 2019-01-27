Легков — 29-й в гонке на 70 км в Италии

В Италии прошла знаменитая лыжная гонка «Марчалонга» — масс-старт на 70 км классическим стилем (от города Моэна до Кавалезе). Олимпийский чемпион 2014 года российский лыжник Александр Легков пришёл к финишу 29-м.

Победителем марафона с результатом 2 часа 45 минут 54,9 секунды стал норвежец Петтер Элиассен. На 30 секунд от лидера отстал его соотечественник Андреас Нигаард, шведский лыжник Оскар Кардин — третий (+45,4). Лучшим из россиян стал бронзовый призёр Олимпийских игр Илья Черноусов, который занял 18-е место (+6.25,5).

В соревнованиях у женщин победу одержала шведка Бритта Нургрен (3:11.17,9), второй с отставанием 1 минута 19,7 секунды стала её соотечественница Лина Корсгрен. Третьей к финишу пришла норвежка Астрид Ойре Шлинн (+2.31,5). Россиянка Виктория Мелина показала десятый результат с отставанием 14 минут 31,6 секунды.

Лыжные гонки. «Марчалонга»

Мужчины, масс-старт, 70 км, классический стиль

1. Петтер Элиассен (Норвегия) – 2:45.54,9.

2. Андреас Нигаард (Норвегия) – +30,7.

3. Оскар Кардин (Швеция) – +45,4...

18. Илья Черноусов (Россия) – +6.25,5…

29. Александр Легков (Россия) – +9.17,3…

35. Алексей Двоскин (Россия) – +10.17,1…

45. Александр Панжинский (Россия) – +11.04,5…

66. Евгений Дементьев (Россия) – +17.01,1…

68. Никита Крюков (Россия) – +17.58,1.

Женщины, масс-старт, 70 км, классический стиль

1. Бритта Нургрен (Швеция) – +3:11.17,9.

2. Лина Корсгрен (Швеция) – +1.19,7.

3. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – +2.31,5...

10. Виктория Мелина (Россия) – +14.31,6.