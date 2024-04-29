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Бородавко рассказал, когда Большунов, Спицов и Червоткин начнут подготовку к сезону

Бородавко рассказал, когда Большунов, Спицов и Червоткин начнут подготовку к сезону
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, когда его подопечные начнут готовиться к новому сезону.

«Первый сбор у нас пройдёт в Кисловодске, он стартует 15 мая. В нём примут участие практически все спортсмены из моей группы, включая Большунова, Спицова и Червоткина. Не будет только Ермила Вокуева, который находится на самоподготовке. Сбор пройдёт в Кисловодске. Сбор завершится 2 июня, затем вся сборная спустя несколько дней соберётся в Малиновке», — приводит слова Бородавко ТАСС.

В прошедшем сезоне Большунов стал победителем Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024, а также выиграл дистанционный и спринтерский зачёты турнира. Также он завоевал пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших — 2024, которая проходила в феврале, и одержал четыре победы на чемпионате России — 2024 в Малиновке (Архангельская область).

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