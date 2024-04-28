Шведская сборная по лыжам отказалась продлевать контракт с одним из лучших тренеров

Шведский лыжник Перри Олссон, который работал в тренерском штабе шведской сборной по лыжам, не будет больше сотрудничать с ассоциацией, хотя надеялся на продление контракта.

«Я был удивлён, потому что был полон решимости продолжать. Это их решение, если они не хотят, чтобы я продолжал. Но… ну, мне бы хотелось продолжить», — приводит слова Олссона Expressen.

Отметим, что контракт Олссона истекает весной и руководство не намерено продолжать сотрудничество, потому что хочет внести изменения в работу ассоциации. Известно, что ранее Олссон был личным тренером олимпийских чемпионов по лыжам норвежца Петтера Нортуга и норвежки Марит Бьорген.

Более подробного объяснения причины разрыва отношений не услышал и сам Олссон. Теперь тренер готов рассматривать предложения, чтобы работать в другой сборной.