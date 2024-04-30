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Олимпийский чемпион Билер стал главным тренером сборной Австрии по лыжному двоеборью

Олимпийский чемпион Билер стал главным тренером сборной Австрии по лыжному двоеборью
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Кристоф Билер стал новым главным тренером сборной Австрии по лыжному двоеборью. Бывший спортсмен уже временно возглавлял сборную Австрии в прошлом году, после того как его предшественник, Кристоф Евген, ушёл со своего поста из-за семейных проблем, которые помешали ему продолжать.

«Я очень рад принять роль главного тренера. Хотя официально я начну работать только в начале мая, мы уже с конца прошлого сезона работаем над анализом прошлого года и планируем будущий.

Мы продолжим делить обязанности, и рядом со мной будут два выдающихся тренера — Йохен Штробль и Томас Эггер-Ридмюллер, которые поддерживают меня. Мы не будем менять основную философию тренировок и работы команды. Моя работа в основном останется такой же, но будет также и административная работа. Я постараюсь быть хорошим лидером не только для первой команды, но и для всего комбинированного лыжного спорта в Австрии», — приводит слова Кристофа Билера итальянское издание Fondo Italia.

Кристоф Билер был участником Кубка мира до сезона-2014/2015, когда он решил завершить свою карьеру спортсмена и перейти к тренерской работе в секторе прыжков с трамплина австрийской сборной по комбинированным видам спорта. В течение своей карьеры он стал олимпийским чемпионом в командном соревновании в Турине 2006 года, а также чемпионом мира в этом же формате в Валь-ди-Фьемме в 2003 году.

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