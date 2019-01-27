Дальмайер: на первом круге было тяжело, соперницы толкали и пинали меня

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце.
«Замечательный день. На первом круге было очень тяжело, меня буквально затирали повсюду, толкали и пинали разные биатлонистки. Я решила откатиться назад и спокойно добраться до стрельбы. Потом всё начало складываться хорошо, как это часто бывает со мной. Каждый старт уникален в биатлоне. Мне повезло — провела три хорошие гонки в Италии», — передаёт слова Дальмайер корреспондент „Чемпионата“ Александр Говоров.
Кубок мира. 6-й этап. Антхольц (Италия)
Женщины. Масс-старт
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 35.32,8 (1 промах)
2. Маркета Давидова (Чехия) — +13,1 (1)
2. Ванесса Хинц (Германия) — +16,4 (1)…
18. Светлана Миронова (Россия) — +1.34,1 (4)
19. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.48,9 (4)…
22. Ирина Старых (Россия) — +2.07,0 (1)