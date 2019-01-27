Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Дальмайер: на первом круге было тяжело, соперницы толкали и пинали меня

Дальмайер: на первом круге было тяжело, соперницы толкали и пинали меня
Другие / Биатлон

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце.

«Замечательный день. На первом круге было очень тяжело, меня буквально затирали повсюду, толкали и пинали разные биатлонистки. Я решила откатиться назад и спокойно добраться до стрельбы. Потом всё начало складываться хорошо, как это часто бывает со мной. Каждый старт уникален в биатлоне. Мне повезло — провела три хорошие гонки в Италии», — передаёт слова Дальмайер корреспондент „Чемпионата“ Александр Говоров.

Кубок мира. 6-й этап. Антхольц (Италия)
Женщины. Масс-старт

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 35.32,8 (1 промах)
2. Маркета Давидова (Чехия) — +13,1 (1)
2. Ванесса Хинц (Германия) — +16,4 (1)…
18. Светлана Миронова (Россия) — +1.34,1 (4)
19. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.48,9 (4)…
22. Ирина Старых (Россия) — +2.07,0 (1)

Дальмайер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце, Миронова — 18-я
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент