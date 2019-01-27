Норицын: Миронова может выступать в Антхольце только после полной акклиматизации

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын высказался о выступлении российских биатлонисток на шестом этапе Кубка мира в Антхольце.

«По Антхольцу судить тяжело. Специфическое место. Света Миронова — горняк, но может выступать здесь только после периода полной акклиматизации. Сегодня в масс-старте её уже начало отпускать, но всё равно не до конца. У Кати Юрловой с Рупольдинга пошли проблемы со «стойкой». Здесь нужна не соревновательная деятельность, а работа на тренировках.

Хованцев просил ругать его, а не спортсменов? Если я являюсь ответственным за результат, то не боюсь какой-то критики. Можно меня ругать. Хоть за Ульяну Кайшеву, хоть за кого», — передаёт слова Норицына корреспондент „Чемпионата“ Александр Говоров.