Итальянская биатлонистка Доротея Вирер лидирует в общем зачёте Кубка мира по биатлону после шестого этапа в Антхольце (Италия). На её счету 632 очка.
Соотечественница Вирер Лиза Виттоцци идёт в зачёте второй, третье место занимает норвежка Марте Рёйселанд.
Лучшей среди россиянок является Ирина Старых, она поднялась на 13-е место. На 19-м — Екатерина Юрлова-Перхт.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) — 632
2. Лиза Виттоцци (Италия) — 598
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 508
4. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 506
5. Паулина Фиалкова (Словакия) — 498
6. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 443…
13. Ирина Старых (Россия) — 307…
19. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 284…
30. Евгения Павлова (Россия) — 160…
36. Светлана Миронова (Россия) — 133.
Вирер лидирует в общем зачёте Кубка мира, Старых поднялась на 13-е место