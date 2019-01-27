Вирер лидирует в общем зачёте Кубка мира, Старых поднялась на 13-е место

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер лидирует в общем зачёте Кубка мира по биатлону после шестого этапа в Антхольце (Италия). На её счету 632 очка.



Соотечественница Вирер Лиза Виттоцци идёт в зачёте второй, третье место занимает норвежка Марте Рёйселанд.



Лучшей среди россиянок является Ирина Старых, она поднялась на 13-е место. На 19-м — Екатерина Юрлова-Перхт.



Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины



1. Доротея Вирер (Италия) — 632

2. Лиза Виттоцци (Италия) — 598

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 508

4. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 506

5. Паулина Фиалкова (Словакия) — 498

6. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 443…

13. Ирина Старых (Россия) — 307…

19. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 284…

30. Евгения Павлова (Россия) — 160…

36. Светлана Миронова (Россия) — 133.