Лобастов, ранее выступавший за РФ, завоевал серебро юниорского ЧМ, Томшин — 23-й

Французский биатлонист Мартен Буржуа Републик стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в Осрблье (Словакия). Серебряным призёром стал представитель Беларуси Никита Лобастов, ранее выступавший за Россию. Третий результат продемонстрировал немец Данило Ритмюллер.

Лучший из россиян, Василий Томшин, занял 23-е место.

Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Осрблье, Словакия

Индивидуальная гонка. Юниоры

1. Мартен Буржуа Републик (Франция) — 44.30,1 (1).

2. Никита Лобастов (Беларусь) — +2,9 (1).

3. Данило Ритмюллер (Германия) — +4,2 (2)...

23. Василий Томшин (Россия) — +2.15,7 (4)...

27. Ильназ Мухаметзянов (Россия) — +2.58,5 (4)...

34. Карим Халили (Россия) — +3.24,7 (4)...

68. Алексей Вагин (Россия) — +6.29,3 (6).