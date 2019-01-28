Легендарная всадница ХХ века Нина Громова умерла в возрасте 97 лет

28 января в возрасте 97 лет ушла из жизни почетный президент Федерации конного спорта России легендарная всадница ХХ века Нина Громова.

«Нина Георгиевна Громова — единственная всадница в истории конного спорта, которая смогла показать возможности одной лошади на высочайшем уровне в таких дисциплинах, как стипль-чез, конкур, троеборье и выездка», — говорится в некрологе на странице конного клуба «Прадар» в «Фейсбуке».

1956 году Громова была единственной женщиной в составе команды СССР по выездке на Олимпиаде в Стокгольме. После завершения спортивной карьеры Громова была первой представительницей СССР в Комитете по выездке в Международной федерации конного спорта (FEI). Участвовала в разработке концепции современных правил высшей школы верховой езды. Именно её деятельность лежала в основе блестящих побед сборной команды СССР по выездке на Олимпийских играх 1968 и 1972 годов в Мехико и Мюнхене, а также на чемпионате мира 1970 года в Аахене.

Прощание с Ниной Громовой состоится 30 января в колонном зале Центрального московского ипподрома. Легендарная всадница будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, знаменитым лётчиком Михаилом Громовым.